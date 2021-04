Une nouvelle règlementation pour les enseignes et les pré-enseignes intérieures ?

Affichage publicitaire

Réponse du ministère de la transition écologique : Les dispositions du code de l’environnement en matière de publicité extérieure s’appliquent aux publicités, enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l’exclusion toutefois de celles situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité (article L. 581-2 code de l’environnement).

Or, le développement important d’enseignes et de publicités, notamment sous forme d’écrans numériques disposés à l’intérieur des vitrines de commerces et destinés à être visibles de la rue est une source de pollution visuelle et lumineuse qui porte gravement atteinte à la qualité du cadre de vie.

Plusieurs collectivités ont par ailleurs manifesté le souhait de pouvoir se doter d’un outil permettant d’encadrer et de limiter ce type de dispositif. En effet, cette absence d’outil conduit à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d’affichage, souvent lumineuses, d’une surface parfois conséquente.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, traduisant les dispositions de nature législative recommandées par la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement souhaite renforcer les pouvoirs des maires et intercommunalités en leur permettant de réglementer via un règlement local de publicité, la publicité et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.

Proche du terrain et de ses administrés, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est en effet le plus à même de produire et faire respecter des réglementations adaptées à son territoire et à ses réalités