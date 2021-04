Evolution de la délinquance : ce qu’en disent les coordonnateurs «prévention sécurité»

Sécurité locale

Publié le 26/04/2021 • Par Hervé Jouanneau Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

C'est un acteur clé de la mise en œuvre de la stratégie de prévention de la sécurité dans les territoires. Le Réseau national des coordonnateurs de CLSPD-CISPD-CMSPD (RN3C), qui représente 400 professionnels, porte un regard au plus près du terrain sur l’évolution de la délinquance et s'inquiète de la rupture du lien social, de l'émergence de nouveaux comportements ou de l'entrée précoce dans la délinquance. Entretien.

Chiffres-clés Fin 2018, on dénombrait 574 « coordos » chargés d'animer et de coordonner les 805 conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

C’est une vérité désormais incontestée : les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ne fonctionnent bien que lorsqu’ils sont animés par un coordonnateur. Véritables clés de voûte des politiques locales de sécurité, ces professionnels de l’ombre sont en contact permanent avec la justice, la police, la préfecture, le tissu associatif et bien sûr leur propre maire. Leur regard est global et leur connaissance du terrain incontestée. Pourtant, leur parole est rare. D’où l’intérêt de cet échange que leur réseau a accepté de donner à « La Gazette » sur l’évolution de la délinquance dans la dernière période.

Cet entretien a été réalisé en visioconférence avec plusieurs membres du RN3C, qui représente 400 professionnels dans 222 villes ...

