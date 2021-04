Elections départementales et régionales : attribution des nuances politiques

Elections

Publié le 26/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Une circulaire du 15 avril définit les grilles des nuances politiques applicables aux élections départementales, régionales, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique des 20 et 27 juin 2021. Elle comporte aussi une partie consacrée à la notification des grilles de nuances (communication. publication et rectification des nuances).