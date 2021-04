Dans les plus petites communes, l’enjeu de l’actualisation des adresses

Données géographiques

Publié le 27/04/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : actus experts technique, France

GPS, colis, fibre, secours… la précision d’une adresse postale est vitale au quotidien. Il revient aux communes d’en assurer la mise à jour.

C’est sûrement la donnée géographique la plus partagée, et pourtant, sa précision n’est pas garantie. Longtemps gérée par plusieurs acteurs, l’adresse de chaque personne habitant en France est aujourd’hui centralisée autour d’une base « adresse nationale » (BAN) qui alimentera bientôt services de l’Etat et acteurs publics.

Pour améliorer les données existantes dans cette BAN, créée à partir de fichiers de La Poste, de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de l’IGN et pas forcément à jour, les communes peuvent mettre en ligne leur propre base « adresse locale » (BAL). Une actualisation attendue dans certains villages afin d’améliorer les GPS de guidage, faciliter la livraison des colis, préparer le branchement à la fibre, ou encore fluidifier l’arrivée des ...