« L’IGN devient producteur de données là où il est généralement agrégateur »

[Entretien] Données géographiques

Publié le 28/04/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : actus experts technique, France

Depuis 2017, Frank Fuchs est directeur scientifique de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Il présente les changements de gouvernance de la donnée au sein de l’institut et le programme « Lidar haute densité ».

Depuis le 1er janvier, les données de l’IGN sont ouvertes. Quelles sont les conséquences de ce changement ?

L’institut avait jusqu’à janvier 2022 pour ouvrir ses données et nous avons décidé de le faire avec un an d’avance. Cela va simplifier la vie de tous et nous comptons sur le fait que cela augmentera les réutilisations des données, qui sont pour l’instant moins importantes que nos espérances. Désormais, seules les informations incluant des droits de tiers ou protégées par le droit d’auteur ne sont pas ouvertes.

Toutes les autres sont disponibles gratuitement, sous licence ouverte, et les principales données vecteurs sont actualisées à J+1. Ces données massives ...