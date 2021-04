Finances locales : l’essentiel de la semaine du 19 au 26 avril

Veille finances

Publié le 23/04/2021 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille juridique financière pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Investissements – Les régions savent toujours autant attirer les investisseurs étrangers. Première terre européenne d’accueil des investissements étrangers en 2020, la France s’enorgueillit de voir l’ensemble de ses régions irriguées par les euros et monnaies des nations étrangères. L’attractivité reste marquée par les spécificités de main-d’œuvre et la qualité de vie.

Contrainte financière et AFL – La nouvelle présidente du conseil d’administration de l’AFL-ST insiste pour ne pas revenir aux Contrats de Cahors, alors que la crise perdure. Cette élue locale, co-dirigeante d’une banque et économiste keynésienne de formation souhaite que les collectivités et l’AFL profite du plan de relance pour engager la transition écologique. Premier entretien.

Taxe foncière – Dans le billet du Club Finances, focus sur les dernières estimations du produit de la fiscalité directe 2020 de la DGCL qui montre que, contrairement à ce qui peut être lu, la taxe foncière n’a pas flambé ni en 2020, ni sur l’ensemble du dernier mandat. Mais cela ne va pas forcément durer.

Mobilité – Les forfaits de post-stationnement existent depuis le 1er janvier 2018 et ont été mis en place par de nombreuses grandes villes. S’il n’y a pas eu de bilan national récent, les chiffres comptables montrent des adoptions variées avant la crise sanitaire, et des revenus diversement partagés entre ville-centre et intercommunalités.

Stations de montagne – Le 11 mars dernier, Jean Castex annonçait l’élaboration d’un « plan Montagne », pour faire face aux difficultés conjoncturelles des communes de montagne, mais surtout pour réfléchir à leur avenir. Le groupe développement économique de la montagne du Sénat cherche à y imprimer sa patte.

Prévention des déchets – Nos poubelles débordent encore. Avec une législation plus contraignante, la prévention devient incontournable : personnel dédié, prévention des biodéchets, réemploi, animation, communication. Ce poste commence aussi à peser dans les budgets. Mais il reste encore à faire.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) et sur le Club Finances l’intégralité des articles publiés cette semaine.

Et n’oubliez pas de vous abonner à notre compte twitter (2) pour ne pas louper la publication de nos articles sur les finances locales.