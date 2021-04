Des « petites villes de demain » à la recherche d’ingénierie

Aménagement du territoire

Publié le 23/04/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Les premières rencontres nationales des Petites villes de demain ont eu lieu en visioconférence le 22 avril dernier. Les questions demeurent nombreuses chez les élus et les techniciens des 1622 communes concernées par le programme.

« Une politique concrète qui part des projets des élus locaux », c’est ainsi qu’est présenté par Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, le plan Petites villes de demain. Celui-ci, lancé le 1er octobre dernier, vise des communes de moins de 20 000 habitants, sans taille plancher, ayant une fonction de centralité sur leur territoire.

1622 communes, parfois réunies sous une même candidature, ont été retenues, et sont donc rentrées dans la première phase de la convention d’adhésion. Et c’est là que les problèmes commencent : comment détailler un projet et des besoins quand on ne dispose d’aucune ingénierie, et de moyens réduits ?