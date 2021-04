Emprunts des collectivités : plus de souplesse dans les indemnités de remboursement anticipé ?

FINANCES LOCALES

Réponse du ministère de l’économie, des finances et de la relance : Les prêts souscrits par les collectivités locales auprès d’établissements de crédit constituent des contrats de droit privé. Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Gouvernement de s’immiscer dans ces relations contractuelles en lieu et place des parties prenantes.

S’agissant des emprunts souscrits entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est très fréquent que leur renégociation s’accompagne du paiement d’une indemnité de remboursement anticipée prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, la signature d’un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne souvent lieu, en parallèle, à la signature d’un contrat de swap de taux d’intérêt conclu à des fins de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, notamment pour se prémunir du risque de taux.

Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d’indemnités élevées par les emprunteurs. Ce mécanisme reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent à l’inverse les établissements prêteurs à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l’hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoit pas de mécanisme de renégociation, l’établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l’application d’une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus.

Par ailleurs, le Gouvernement continue à s’assurer que les établissements de crédits sont en mesure d’offrir aux collectivités une offre financement abondante pour couvrir leurs besoins d’investissement. A ce titre, le contexte actuel, caractérisé par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas, permet aujourd’hui aux collectivités de bénéficier de conditions de financement extrêmement attractives.

Du reste, la crise n’a eu qu’un impact limité sur la soutenabilité des finances des collectivités locales et les banques font état de peu de demandes de renégociations, en dehors de certaines situations spécifiques (par exemple les communes à fort revenu issu du tourisme) pour lesquelles, comme le souhaite le ministre de l’économie, des finances et de la relance, elles ont proposé des solutions.