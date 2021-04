L’épidémie reflue, Jean Castex annonce des assouplissements

Crise sanitaire

Publié le 23/04/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

La situation s'améliore selon le premier ministre. Le programme de relâchement brossé par Emmanuel Macron fin mars devrait être suivi : retour des élèves dans les écoles dès lundi 26 avril et fin du « cercle de 10 kilomètres » le 3 mai. Les protocoles resteront renforcés dans les établissements scolaires et des fonctionnements hybrides seront maintenus dans des collèges et lycées.

« La situation sanitaire s’améliore dans notre pays », s’est félicité Jean Castex jeudi soir lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire sur l’épidémie. « Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. »

Cette amélioration justifie selon Jean Castex de prévoir des assouplissements aux restrictions actuelles. La disparition du « cercle des 10 kilomètres » devrait avoir lieu le 3 mai. Rien n’a cependant été annoncé concernant une possible fin du couvre-feu.

Le 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 22, 2021

Mesures territorialisées

Le premier ministre a annoncé d’autres assouplissements, possiblement « territorialisés », à partir de la mi-mai. « Nous aurons l’occasion de donner les orientations et précisions nécessaires dans les prochains jours », a-t-il ajouté. Des mesures de quarantaine plus sévères pour les voyageurs en provenance de certains pays d’Amérique du Sud ont été annoncées, en raison de la présence dans ces pays de variants plus dangereux, avec notamment un contrôle plus systématiques par des policiers et gendarmes.

La réouverture des établissements scolaires devrait donc se faire dès le lundi 26 avril, suivant le programme annoncé fin mars par Emmanuel Macron. Un enseignement à distance sera mis en place dans les collèges et les lycées lors de cette première semaine. Après, l’enseignement hybride sera en vigueur dans les lycées et pour les 3e et 4e dans les départements les plus touchés par l’épidémie, en Île-de-France et dans le Nord, notamment.

Le protocole strict sera maintenu, avec une fermeture des classes dès le premier cas de Covid-19. Un recours massif aux tests salivaires et aux autotests nasaux a également été annoncé.

Décrue des contaminations

Jean Castex a décrit une évolution à la baisse du nombre de personnes contaminées. « Nous constatons depuis dix jours une baisse réelle de la circulation virale : le nombre quotidien de nouveaux malades a baissé de 17% en une semaine et s’établit aujourd’hui à un peu plus de 30 000 par jour. »

L’incidence(1) reste cependant encore élevée dans de nombreux départements. En janvier, Jean Castex avait annoncé un taux d’incidence de 250 comme étant un « seuil d’alerte maximale ». Ce taux est aujourd’hui dépassé dans soixante-cinq départements.

Une pression hospitalière soutenue

« Dans nos établissements de santé, la pression reste très forte, a poursuivi le premier ministre. A l’échelle nationale, le nombre de patients admis en réanimation a atteint un plateau depuis quelques jours. »

Mais cette troisième vague est la plus importante dans une partie du territoire : dans une trentaine de départements, le nombre de personnes en réanimation pour des raisons liées au Covid-19 a atteint un record lors de cette troisième vague.

Le pari du gouvernement tient en grande partie à la vaccination, qui se poursuit dans toute la France.

Un adulte sur quatre. pic.twitter.com/HBTiUCfrDf — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 22, 2021

L’effet de la vaccination se voit déjà dans les contaminations des plus âgées qui se réduit, mais le nombre de personnes de plus de 70 ans vaccinées n’est pas identique sur tout le territoire. Parmi les départements les mieux vaccinés(2), on trouve les Côtes-d’Armor, l’Orne ou les Pyrénées-Atlantiques. A l’opposé, les départements d’outremer, ainsi que la Sarthe et l’Aude, figurent parmi les départements où le moins de personnes âgées sont vaccinées, proportionnellement.

Thèmes abordés Coronavirus