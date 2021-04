Les employeurs de l’ESS plaident pour une meilleure coordination des politiques locales

Elections régionales et départementales

Publié le 23/04/2021 • Par Eric Larpin • dans : Actu expert santé social, France

L’Union des employeurs de l’économie sociale vient de lancer ses propositions pour l’ESS vers les candidats aux prochaines élections, entre maintien des mesures d’urgence et nécessité de mieux structurer les politiques d’aides.

Economie sociale et solidaire

L’Udes veut améliorer la place de l’ESS dans les exécutifs régionaux et départementaux. Les employeurs de l’économie sociale dressent un bilan mitigé de la première mandature des 13 grandes nouvelles Régions issues de la loi Notre : manque de visibilité, difficulté d’accès aux aides dispersées à tous les échelons locaux, nécessité de rendre plus efficace les filières d’accès à l’emploi et à la formation.

C’est pourquoi l’Udes vient de lancer deux plaidoyers à l’intention des candidats aux élections des 20 et 27 juin prochains, en les incitant à aller beaucoup plus loin dans leur soutien. Leurs propositions portent à la fois sur l’urgence pour les entreprises de l’ESS touchées par la crise et sur la structuration du secteur.

Répondre à l’urgence

« Dans un contexte de crise sanitaire et ...