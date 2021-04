Transports ferroviaires

La Cour des comptes appelle les régions à entrer en gare

Publié le 22/04/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Dans un rapport publié le 20 avril, les magistrats financiers étrillent la gestion des gares ferroviaires de voyageurs et estime que Gares & Connexions n'a plus les moyens d'en assurer l'entretien. Ils appellent l’Etat, propriétaire des lieux, à réagir. Et les Régions à renforcer leur rôle dans la gestion des gares, et prendre possession des plus petites.

