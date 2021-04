Élections départementales et régionales : le nouveau calendrier est fixé

Elections

Publié le 22/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, TO parus au JO

C'est officiel : pour les élections départementales et régionales, les électeurs sont convoqués les 20 et 27 juin. Le décret du 21 avril précise le dernier calendrier retenu pour ces scrutins, mais davantage de précisions d'ordre pratique seront apportées par la suite, notamment par le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Encore un report pour les élections régionales et départementales. Celles-ci auraient dû se tenir initialement en mars, mais avaient été reportées une première fois au mois de juin, en raison de la crise sanitaire, par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 : les électeurs avaient alors été convoqués les dimanches 13 et 20 juin 2021 par un décret du 5 mars.

Finalement, le scrutin est encore une fois décalé, d’une semaine cette fois-ci. Un nouveau décret du 21 avril fixe ainsi la date du premier tour au dimanche 20 juin 2021 et celle du second tour éventuel au 27 juin 2021, de 8 heures à 18 heures.

Les informations à retenir

Les dates de début de campagne sont désormais connues. Elle sera ouverte le lundi 31 mai à minuit et prendra fin le samedi 19 juin à minuit. En cas de second tour, elle sera organisée entre le lundi 21 et le samedi 26 juin.

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales en vue de participer au scrutin peuvent être déposées jusqu’au vendredi 14 mai.

Enfin, les déclarations de candidatures pour les élections départementales seront déposées à la préfecture du département dans un délai qui sera fixé par arrêté préfectoral pour le premier tour. Pour le second tour, elles devront être déposées au plus tard à dix-huit heures le lundi 21 juin (sauf à Mayotte où elles sont déposées au plus tard le mardi 22 juin à 16 heures). Pour les élections régionales, elles seront déposées en préfecture au plus tard le lundi 17 mai à midi et seront déposées, pour le second tour, du lundi 21 juin au mardi 22 juin à 18 heures.