Sortie de crise sanitaire : ce qu’il faut retenir de l’avant-projet de loi

Publié le 21/04/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

vouvraysan / AdobeStock

Alors que les dernières annonces du gouvernement font état d’un possible allègement des règles sanitaires à la mi-mai, coup d’œil sur l’avant-projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui apporte notamment quelques précisions sur les élections départementales et régionales prévues les 20 et 27 juin prochains.