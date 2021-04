Les sénateurs à l’assaut du plan Montagne

Aménagement du territoire

Publié le 21/04/2021

Le 11 mars dernier, Jean Castex annonçait l'élaboration d'un "plan Montagne", pour faire face aux difficultés conjoncturelles des communes de montagne, mais surtout pour réfléchir à leur avenir. Le groupe développement économique de la montagne du Sénat cherche à y imprimer sa patte.

Le plan d’investissement pour la montagne, dont sont chargés le secrétaire d’Etat à la ruralité Joël Giraud, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, devrait être dévoilé courant mai, après plusieurs semaines de concertation avec les différents acteurs économiques et institutionnels du secteur. Après le plan d’urgence de cet hiver, accompagné d’environ 4 milliards pour les différents acteurs, ce plan vise à soutenir des actions pour l’avenir économique et touristique de la montagne.

Le groupe d’études sur le développement économique de la montagne du Sénat, présidé par le sénateur de Haute-Savoie Cyril Pellevat, entend contribuer aux débats ...