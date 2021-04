« La commande publique innovante favorise la relance et offre une meilleure réactivité » – Nicolas Cros

Publié le 29/04/2021 • Par Hélène Lerivrain • dans : France

Alors que l’expérimentation « achats innovants » doit s’achever en fin d’année, Bordeaux métropole espère la pérennisation du dispositif. Rencontre avec Nicolas Cros, son directeur des achats et de la commande publique.

Chiffres-clés Dates clés 2018 : le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 permet aux acheteurs de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 euros.

Bordeaux métropole (1) fait partie des collectivités qui se sont emparées de la commande publique innovante. Quel intérêt y voyez-vous ?

L’intérêt, c’est surtout l’absence de mise en concurrence sur un montant qui peut aller jusqu’à 100 000 euros pour des fournitures, des travaux et des services « innovants ». L’innovation n’est d’ailleurs pas que technologique, elle peut être sociale ou commerciale. Le spectre est très large. Ceci étant dit, à Bordeaux, nous nous sommes emparés du sujet dès 2016. Entre 2019 et début 2021, treize achats innovants ont été menés et il n’y a pas eu de mauvaise exécution ou de déception par rapport aux marchés conclus.

Qu’est-ce qui a changé depuis le mois de novembre ?

Alors que le dispositif est peu connu, dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance ...

