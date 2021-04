Vaccination à domicile : les élus locaux appelés à la rescousse

Crise sanitaire

Publié le 21/04/2021

Pour atteindre l’objectif de vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans, le gouvernement propose aux élus locaux un vade-mecum pour mieux repérer la population cible vivant à domicile et lui faciliter l’accès à la vaccination.

Si le gouvernement décerne des lauriers à la campagne de vaccination des plus âgés vivant en Ehpad – avec 98 % des résidents ayant reçu une première dose du vaccin et 75 % la seconde dose -, la vaccination à domicile reste plus aléatoire. Seuls 66 % des plus de 75 ans, hors résidents d’Ehpad, auraient reçu une première dose. Pour pallier cette « insuffisance » qui les expose « au risque de développer une forme grave de la maladie » et « atteindre les objectifs de vaccination », Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé chargée de l’Autonomie, s’est associée à Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la Ruralité pour produire un vade-mecum.

Rôle déterminant

Brigitte Bourguignon reconnaît des « tensions » liées aux livraisons de doses ...

