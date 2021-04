Mobilité - Voirie

Forfait post stationnement : ces villes qui collectent le plus

Publié le 22/04/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, actus experts technique, France

Un automobiliste paie à l'horodateur à Biarritz Khorzhevska/Adobestock

Les forfaits de post-stationnement existent depuis le 1er janvier 2018 et ont été mis en place par de nombreuses grandes villes. S'il n'y a pas eu de bilan national récent, les chiffres comptables montrent des adoptions variées avant la crise sanitaire, et des revenus diversement partagés entre ville-centre et intercommunalités.

