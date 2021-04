Une enveloppe supplémentaire de 10 millions d’euros pour les jeunes des quartiers prioritaires

Politique de la ville

Publié le 20/04/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu expert santé social, France

Nadia Hai, ministre chargée de la Ville, a annoncé le 20 avril la création du fonds d'urgence « Quartiers solidaires jeunes ». Doté de 10 millions d’euros, il vise les associations de proximité des quartiers politique de la ville, comme son homologue « Quartiers solidaires » lancé fin 2020. Mais il est ciblé sur les enfants et les jeunes de ces quartiers, qui sont particulièrement affectés par le reconfinement et la fermeture des écoles.

Une enveloppe de plus pour les quartiers prioritaires. A l’occasion d’un déplacement à Champigny-sur-Marne, la ministre chargée de la Ville, a annoncé mardi 20 avril un nouveau fonds d’urgence de 10 millions d’euros. Nadia Hai a donné détaillé ce budget destiné aux associations de proximité de Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), et précisément aux projets pour les jeunes.

Baptisé « Quartiers solidaires jeunes », ce nouveau fonds doit permettre de financer des projets conduits auprès de publics allant de 0 à 25 ans, en matière de continuité éducative, de sport, de culture, de santé mentale, de lien intergénérationnel, d’insertion sociale et professionnelle, et d’appui à la parentalité. Ceux conduits en faveur des filles et des jeunes femmes seront ...

