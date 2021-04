La prévention sur le déchets se trouve une place dans les budgets

Gestion des déchets

Publié le 21/04/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Nos poubelles débordent encore. Avec une législation plus contraignante, la prévention devient incontournable : personnel dédié, prévention des biodéchets, réemploi, animation, communication. Ce poste commence aussi à peser dans les budgets. Mais il reste encore à faire.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La prévention est avec 1 % (comme la communication) le parent pauvre du coût de fonctionnement de la gestion des déchets, le traitement totalisant 40 %, la collecte 37 %, la structure 7 %, le transport 8 %, la précollecte 5 % (1)

Objectif 5€/hab. en prévention ?

Selon l’Ademe, 10 % des collectivités locales consacrent plus de 2 € HT/hab. à la prévention, 15 % de 1 à 2 €/hab., 16 % de 0,5 à 1 €/hab. et 59 % de 0 à 0,5 €/hab. (2), quand le service public de gestion des déchets coûte 100 €/hab. environ. Parmi les 19 collectivités à plus de 3€/hab., toutes sont plutôt rurales (3). Parmi les métropoles, l’Ademe cite dans la fourchette haute celle de Lyon à 0,80 €/hab. en 2018.

Mais la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, vise -50 % de déchets enfouis entre 2010 ...