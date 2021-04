Accueil

Vaccination : une nouvelle liste de personnels prioritaires

Publié le 20/04/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : France, Toute l'actu RH

400 000 personnes de plus sont désormais prioritaires pour la vaccination contre le covid-19. Les personnes âgées de 55 ans et plus, dont le métier est considéré de "deuxième ligne" par le ministère du Travail, pourront obtenir des créneaux de vaccination plus facilement.

