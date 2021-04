Accueil

[Interview] Laïcité

Jean-Louis Bianco : « Une laïcité de contrôle risque de s’imposer »

Publié le 20/04/2021 • Par Brigitte Menguy Romain Gaspar • dans : A la une, Actu juridique, France

fabien calcavechia

Alors que le très controversé projet de loi dit séparatisme arrive au terme de son examen parlementaire, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, veut mobiliser la société civile et organise, à compter du 20 avril, des « Etats généraux de la laïcité ». Ils dureront jusqu’à l’été, avec l’ambition de « toucher la jeunesse », via notamment une consultation sur la plateforme make.org. L'occasion de recueillir l'analyse de Jean-Louis Bianco, président, jusqu’au 4 avril dernier, de l’Observatoire de la laïcité que l'exécutif a décidé de supprimer. Sans langue de bois, il tire le bilan de ses 8 ans de mandat, et s'inquiète de l’évolution de la perception de la laïcité dans la société française.

