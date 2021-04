PACT : le prêt vert qui engage les emprunteurs

Marché de la dette

Publié le 20/04/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Depuis un an, un nouveau prêt est proposé aux collectivités, le prêt PACT. Au-delà de la récompense financière qu’il prévoit, le prêt à impact engage les emprunteurs dans une démarche Environnement Social Gouvernance portée par une agence de notation extra-financière.

En février 2021, pour respectivement 40 M€ et 10 M€, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont souscrit des prêts à impact auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Après avoir lancé ce produit sur le marché des PME, en 2020, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa a ouvert ce nouvel emprunt aux les collectivités, baptisé prêt PACT. « Ce qui le différencie du prêt vert, c’est qu’il ne valorise par l’investisseur qui cible un projet, mais une démarche interne engagée par la collectivité emprunteuse » explique Caroline de Marqueissac, responsable adjointe secteur public de Finance Active.

La collectivité qui souscrit un prêt à impact s’engage dans une démarche ESG (Environnement Social Gouvernance), avec un suivi annuel assuré sur la base de 35 à 45 critères par l’agence ...

