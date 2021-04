Plan de relance : J-10 avant la fin de la concertation sur les services numériques

Numérique

Publié le 20/04/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Dans le cadre du plan de relance, les collectivités ont jusqu'au 30 avril pour soutenir 67 propositions visant à coconstruire des services numériques avec l'Etat. Le but est de faire émerger des solutions prioritaires et déclinables dans les territoires.

Trouver facilement des îlots de fraicheur en ville, faciliter la résolution de problèmes complexes d’usagers, signaler rapidement une situation de mal-logement… Quels sont aujourd’hui les besoins de services numériques des collectivités ? Comment faire en sorte de les déployer aussi dans d’autres collectivités ?

Nouvelle méthode de coopération

C’est tout l’enjeu de la consultation lancée par l’incubateur des territoires de l’ ANCT , dans le cadre de l’enveloppe de 30 millions d’euros « Coconstruction de services numériques » du plan France Relance.

Cette nouvelle méthode de coopération « rompt avec la logique d’appels à projets », indique l’ANCT dans un communiqué paru le 16 avril. Premier jalon de cette nouvelle manière d’expérimenter : une phase initiale de consultation, qui a permis de collecter 476 contributions entre le 25 janvier et le 15 mars. Ces dernières ont émané de divers acteurs des territoires (élus, agents, partenaires des collectivités) et ont été retravaillées : « En tout, 81 contributions ont été réorientées, 4 rejetées car inéligibles, et 391 ont été regroupées au sein de 67 nouvelles propositions. » Les secteurs couverts sont très larges et recouvrent la dématérialisation, les mobilités, l’énergie, l’accessibilité, l’urbanisme, le logement…

Les collectivités invitées à voter

Les collectivités sont à présent invitées à « manifester leur soutien aux propositions qu’elles jugent prioritaires pour les territoires » sur ce lien. J-10 avant la clôture de ces soutiens, avec pour règle un seul soutien par collectivité et par proposition (il peut donc y avoir plusieurs soutiens d’une même collectivité sur plusieurs propositions différentes).

Début mai, un comité de pilotage réunissant des associations de collectivités, des élus, la Dinum, la DITP et l’ANCT, se réunira pour « sélectionner les services numériques à financer ou à développer ». Une dizaine de propositions seront retenues et ce comité « prendra spécifiquement en compte le nombre de collectivités qui ont exprimé leur intérêt concernant des besoins ou un service », ainsi que le degré de maturité des projets.

Territoires référents

Toute collectivité intéressée par la démarche pourra, à partir de début mai, demander à devenir territoire référent, pour intégrer des groupes de travail. Aucun prérequis n’est nécessaire. Une même collectivité pourra ainsi participer et contribuer à plusieurs projets différents, comme le précise l’incubateur des Territoires dans ce webinaire.

Les territoires référents pourront contribuer pour coconstruire la solution et devenir territoires d’expérimentation afin de bénéficier en premier des services numériques. Un appel à manifestations d’intérêt (AMI) sera ouvert dans ce cadre.

Enfin, le 5 juillet prochain, le comité de pilotage se réunira pour « sélectionner les services numériques lauréats et valider leur feuille de route ainsi que les budgets afférents à chaque service dans le cadre du plan de relance ».