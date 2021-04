Des allocataires du RSA formés à l’aide à domicile par l’association qui les embauchera

Social

Publié le 30/04/2021

Répondre à un besoin de professionnels en formant des personnes éloignées de l’emploi : le pari de la Maison de l’aide à domicile, à Lille, porte ses fruits depuis 2016.

La pénurie persistante en professionnels de l’aide à domicile a conduit la Maison de l’aide à domicile (MAD), qui regroupe deux associations (Assad et Amagad), à imaginer une formation. En un an et en alternance, celle-ci permet aux salariés d’obtenir, par la VAE, le DAES.

Le centre de formation, que cette association lilloise a créé en 2011, cible principalement les personnes allocataires du RSA. Elles sont mises en relation par le biais de Pôle emploi, des missions locales ou des plateformes départementales de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

Un an à temps plein

Jusqu’à la fin 2020, la formation d’intégration, financée en partie par le conseil départemental, ne durait que deux mois, et les stagiaires ne touchaient que le RSA pendant ce temps, ce qui constituait un frein pour ...