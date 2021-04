Transition énergétique : innover, oui, mais avec modération

Environnement

Publié le 27/04/2021 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Si tester des technologies énergétiques prometteuses est intéressant, attention à ne pas aller trop loin. Les collectivités ont un rôle à jouer dans l’essor des énergies renouvelables et le développement de filières locales de rénovation. L’innovation demeure pertinente dès lors qu’elle a pour objet de tester un concept avant de le généraliser.

Mais que sont devenus ces démonstrateurs de réseaux électriques intelligents qui ont proliféré il y a une dizaine d’années ? Où sont les routes solaires ? Combien produit réellement l’éolienne à axe vertical sur le toit de la mairie ? La transition énergétique n’échappe pas aux phénomènes de mode et la tentation d’innover pour être le premier à découper un ruban joue parfois des tours aux élus.

Directeur du SDE 35 (333 communes, 1,07 million d’hab.), David Clausse connaît la chanson. La SEM Energ’iv, créée par le SDE 35 et dont il est auditeur général, aide les collectivités à massifier le développement des ENR . « Quand on lance un projet photovoltaïque, par exemple, on a toujours des gens qui nous demandent si on ne peut pas intégrer des batteries ou des outils de pilotage… mais dans 95 % des cas, on essaie surtout de faire en sorte que ce soit le plus simple possible afin de trouver un taux de retour sur investissement acceptable », explique-t-il.

L’implication des acteurs publics dans l’essor des ENR part généralement du principe que le secteur privé n’en fait pas assez ou ne répond pas aux attentes du territoire. Il faut veiller à ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues avec des contraintes qui, certes, donneront du sens à un projet, mais risquent de le mettre en péril ou de consommer un budget impossible à reconstituer. La transition énergétique est une démarche à engager sur le long terme. Elle ne doit pas se résumer à un projet isolé, fût-il parfait et symbolique.

Option photovoltaïque

En Ille-et-Vilaine comme ailleurs, on connaît les valeurs sûres : construction de réseaux de chauffage urbains, location de terrains publics à un opérateur privé, solarisation d’ombrières de parking… Dans le bâtiment, « notre conseil aux collectivités est de ne plus rien construire ni rénover sans penser à l’option photovoltaïque », indique David Clausse.

Energ’iv propose des études systématiques et gratuites à ses communes et à ses intercos pour évaluer les possibilités. A chacune, ensuite, de décider si elle a