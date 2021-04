Le rapport de l’Observatoire de l’eau montre la nécessité de poursuivre les efforts

Eau/Assainissement

L’Agence française pour la biodiversité a publié le dixième rapport national de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement avec des données de 2018. Un taux de transfert aux intercos en progression mais fragile, un prix similaire pour l'eau et l'assainissement, une qualité toujours excellente mais un taux de fuite toujours trop élevé en lien avec la connaissance et le renouvellement des réseaux… Décryptage.

