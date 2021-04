Accueil

Projet de loi Climat : les principales mesures votées par les députés

Publié le 19/04/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Richard Ying et Tangui Morlier via Wikimedia commons 3.0

Les députés ont fini l’examen en séance publique du projet de loi Climat-résilience. Voici les principales mesures impactant les collectivités, et que nous vous présentons en plusieurs parties. Dans ce premier volet figurent les deux premiers titres de ce texte issu des travaux de la convention citoyenne sur le climat, à savoir « consommer » et « produire et travailler ».

