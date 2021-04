Police municipale : Emmanuel Macron rejette les accusations de désengagement de l’Etat

Sécurité

Publié le 19/04/2021 • Par Mathilde Elie

Dans une interview donnée au Figaro parue lundi 19 avril, le président de la République souligne l’intérêt de toutes les mesures visant à renforcer la coopération entre les forces de l’ordre et les policiers municipaux, évoquant notamment la toute nouvelle loi Sécurité globale et les contrats de sécurité intégrée. Il en profite également pour annoncer un grand débat sur la consommation de drogue.

La dernière fois que le président de la République s’était exprimé au sujet des polices municipales remonte au congrès des maires de novembre 2019. Devant les élus, il avait alors annoncé vouloir renforcer la coopération entre les forces de l’ordre et les polices municipales pour assurer la sécurité du quotidien.

Un an et demi plus tard, à l’occasion d’un entretien dans les colonnes du Figaro et d’un déplacement à Montpellier, Emmanuel Macron entame une nouvelle séquence sur ce sujet. Il en profite pour réaffirmer l’une de ces promesses de campagne : « plus de bleu sur le terrain ». Cela doit se traduire par 10 000 forces de l’ordre supplémentaire. Aujourd’hui, 6214 ont été recrutées. « Nous aurons en complément dès cette année 2000 policiers et gendarmes de plus » dont l’essentiel iront ...