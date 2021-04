Handicap : « Faire en sorte que le parcours des personnes ne soit pas un parcours du combattant »

[ENTRETIEN] Maisons départementales des personnes handicapées

Publié le 23/04/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Président de l’association des directeurs de MDPH depuis octobre 2020 et directeur de la MDPH 64, Dominique Lagrange évoque les défis à relever pour répondre aux exigences de la feuille de route MDPH 2022.

La feuille de route 2020-2022 des maisons départementales des personnes handicapées présente 38 projets pour simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Où en sont les MDPH ?

Nous avons dû assimiler un document, certes structurant, mais très dense et complexe dans un temps contracté et un contexte de crise sanitaire et d’urgences à gérer. Ce, en même temps que la mise en route de la PCH parentalité, et la montée en production du nouveau système d’information.

Mais nous avons engagé cette démarche qualité et respecté les échéances. La première consistait à mettre en place des instances de gouvernance au niveau local, c’est fait pour 98% des MDPH ; la deuxième, à désigner un référent local de la feuille de route, c’est fait par la plupart des MDPH. Avant le 31 mars, elles ...

