Réforme de l’accueil de la petite enfance : les professionnels veulent rencontrer Adrien Taquet

PETITE ENFANCE

Publié le 19/04/2021 • Par Michèle Foin • dans : Actu expert santé social, France

Deux semaines après le mouvement de grève des professionnels de la petite enfance, le gouvernement ne cède sur rien. Le collectif Pas de bébé à la consigne ! se dit prêt à continuer la lutte, et demande à rencontrer le ministre en personne.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

La réforme de l’accueil de la petite enfance n’en finit pas de décevoir les professionnels de la petite enfance. Après le mouvement de grève du 30 mars 2021, Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’enfance et aux familles refuse toujours d’amender les textes de la réforme qui va modeler l’accueil de la petite enfance « pour les 10 à 15 années à venir », a insisté Pierre Suesser, membre du collectif Pas de bébé à la consigne !, et co-président du Syndicat national des médecins de Protection maternelle et infantile (SNPMI), lors d’une conférence de presse organisée le 14 avril 2021.

Les professionnels de la petite enfance (syndicats et organisations) sont en effet dans l’incompréhension totale devant le refus du ministre de les recevoir personnellement, et de prendre en compte la réalité de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite