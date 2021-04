La NEF, coopérative bancaire des financements RSE

Marché de la dette

Publié le 19/04/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En faisant appel à la Nef Société financière pour financer leurs projets, les collectivités font un choix éthique tout en diversifiant leur encours. Pour autant, l’offre de la coopérative financière peut se révéler attractive pour les gestionnaires locaux

Le Département de l’Aude a contracté en juin 2020 avec la Nef (1) un emprunt de 5 millions d’euros pour financer l’acquisition de véhicules électriques et les aménagements en pistes cyclables du canal du midi. « Lors de la consultation bancaire faite en juillet, la Nef nous a proposé les conditions les plus attractives» précise Christophe Caverivière, gestionnaire dette et trésorerie de la Direction des finances du Département.

L’emprunt s’étend sur une durée de 15 ans avec un taux fixe de 0,75%. «C’est une bonne nouvelle ! On n’a jamais été les moins chers du marché. Cette offre est possible car elle repose sur les efforts de nos épargnants » commente le directeur commercial de la Nef, Yvan Chaleil.

Coopérative bancaire

La Nef est une banque, coopérative financière réunissant 37.000 ...