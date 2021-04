Des pistes pour favoriser une réelle participation des habitants

Santé et rénovation urbaine

Publié le 21/04/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Quelle peut-être la place des habitants et de leurs préoccupations pour leur santé dans les projets de transformation urbaine ? Au-delà des (trop?) classiques réunions publiques, les invités du webinaire que la Fabrique territoires santé (FTS) a organisé le 6 avril sur ce sujet a permis de tracer plusieurs pistes.

Toute réflexion sur les projets de rénovation urbaine, qui s’inscrivent par définition sur le temps long, doit s’ancrer, selon Yorghos Remvikos, professeur en santé environnementale à l’université de Versailles Saint-Quentin, dans une question, posée aux habitants concernés de près ou de loin : « quelles sont les conditions pour qu’on se sente bien dans un quartier ? ». La santé étant pour lui un moyen pour y parvenir et non un but en soi. Les dispositifs de participation existent mais « ils restent souvent décevants, pour les habitants mais aussi les techniciens et les élus », a remarqué Clémentine Motard, chargé de projets à la FTS.

La poussière, les gravats, la toux

Djangou Traoré, habitante mobilisée dans le projet de renouvellement urbain du quartier du Franc-Moisin ...