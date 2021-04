Jobcoach, un métier d’avenir au service des personnes handicapées

Emploi et handicap

Publié le 22/04/2021 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

L’insertion par le travail est un élément essentiel de la réhabilitation des personnes souffrant de troubles psy. Mais l’accès au milieu ordinaire leur reste compliqué. Pour les aider à trouver leur place en entreprise, les associations gestionnaires ont créé des postes de jobcoaches, qui font de l’accompagnement dans l’emploi. Ces nouveaux profils sont au carrefour du médico-social et du monde de l’entreprise.

De plus en plus encouragé par les pouvoirs publics, l’emploi accompagné est un nouveau canal d’accès à l’emploi des personnes handicapées, en particulier celles qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux. Au cœur de ce dispositif, on voit émerger le nouveau profil de jobcoach. Il joue un rôle d’interface entre la personne en recherche ou en maintien dans l’emploi et l’entreprise d’accueil en milieu ordinaire, qui a elle aussi besoin d’être accompagnée dans ses démarches. Généralement issus du travail social, les jobcoaches doivent aussi avoir une bonne connaissance du monde de l’entreprise et bien sûr des dispositifs d’appui à l’emploi des personnes handicapées.

Investissement des entreprises

Conseillère en insertion professionnelle à l’Adapei des Hautes-Pyrénées depuis 12 ans, Marion ...

