« L’année dernière, nous avons remboursé tous les cours non effectués. Le fait de mener cette politique de remboursement nous a permis de maintenir le niveau d’inscription en septembre 2020. En revanche, les structures qui n’ont pas pu rembourser ont parfois enregistré jusqu’à 20% de baisse d’inscriptions à la rentrée de septembre, car les gens n’ont pas voulu s’engager ». Le constat de Nicolas Debray est amer mais réel. Le directeur de l’école associative rattachée à la communauté de communes Vallée-Loire-Authion (Maine-et-Loire, 245 adhérents, 20 enseignants) mesure sa chance d’avoir un soutien important de la collectivité.Dans cette structure, les adhésions représentent un tiers du budget global, le reste est assuré par les subventions des communes et du département.

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/741119/enseignements-artistiques-linquietant-decrochage-des-eleves/" }, "headline": "Enseignements artistiques : l’inquiétant décrochage des élèves", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/04/musique-cours-distance-angelov-adobestock-337226008-310x207.jpg", "datePublished": "2021-04-19T10:00:19+00:00", "dateModified": "2021-04-16T16:11:24+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Julie Krassovsky" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "Décrochage d’élèves, baisse du nombre de cotisations… Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, les établissements d’enseignements artistiques accusent le coup. Leurs responsables redoutent la rentrée scolaire de septembre prochain. ", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }