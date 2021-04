Plein air

Publié le 21/04/2021 • Par La Rédaction • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

La pédagogie en plein air, ou outdoor learning, est une méthode éducative basée sur l’apprentissage dans la nature. Concrètement, l’apprentissage se déroule hors de la classe, dans une forêt ou un environnement naturel.

Cette pédagogie est à la base du concept de Forest School, que l’on retrouve dans les pays scandinaves, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis et qui commence à se développer en France.

Impact positif sur la santé

Les enfants d’aujourd’hui ne passent pas assez de temps à l’extérieur. Selon une enquête de 2016 de l’institut de veille sanitaire, quatre enfants sur dix ne jouent jamais dehors pendant la semaine, et c’est pire pour les petits Franciliens. Les études qui s’intéressent à l’impact d’un environnement naturel sur la santé des enfants, montrent une réduction de l’anxiété et de l’hyperactivité, une augmentation de l’attention et de la concentration et des effets notables sur la mémoire. La raison de ces bénéfices est simple à comprendre : parce qu’ils sollicitent moins ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite

Références Bibliographie:

• Sarah Wauquiez, co-auteure de « L’école à ciel ouvert » aux éditions Salamandre

• Sarah Wauquiez, « les enfants des bois », 2008 Books on Demand