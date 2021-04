Bouffée d’oxygène pour les cinémas municipaux

Crise sanitaire

Publié le 16/04/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Les quelque 380 salles de cinéma gérées en régie directe vont pouvoir demander une compensation de leurs pertes de recettes dues à la crise sanitaire. Une mesure d’aide jusqu’ici réservée aux cinémas privés et associatifs.

Ils n’ont plus qu’à lire la notice explicative du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et remplir le formulaire simplifié : les responsables des quelque 350 salles de cinéma gérées en régie directe peuvent désormais demander une aide compensatoire pour les pertes de recettes générées par la fermeture administrative décidée par le gouvernement pour cause de crise sanitaire.

La feuille de route des sénateurs pour la reprise de la vie culturelle

Equilibre entre les salles publiques et les autres

Voté par le CNC lors de son conseil d’administration du 31 mars, le « fonds de sauvegarde » de 15 millions d’euros vient s’ajouter aux 50 millions du « fonds de soutien » créé en 2020 pour aider le secteur à faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Contrairement à ce qui était ...

