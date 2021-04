Vaccination : de nouveaux créneaux dédiés à certains territoriaux

Crise sanitaire

Le Premier ministre a annoncé jeudi 15 avril l’élargissement de la liste des personnes de plus de 55 ans prioritaires pour la vaccination. Parmi elles, se trouvent certains agents territoriaux comme les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les policiers municipaux.

Depuis le centre de vaccination de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, jeudi 15 avril, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l’ouverture dès ce week-end de créneaux dédiés aux professionnels prioritaires de plus de 55 ans en centres de vaccination. Plus de 400 000 professionnels sont concernés : professeurs des écoles, collèges et lycées, Atsem, AESH, professionnels de la petite enfance, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et professionnels de la protection de l’enfance, policiers nationaux et municipaux, gendarmes et surveillants pénitentiaires). Ces créneaux seront disponibles “à minima” pour les deux semaines à venir, y compris les week-ends.

