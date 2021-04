Un numéro vert pour les personnes attirées sexuellement par les enfants

Protection de l'enfance

Publié le 23/04/2021 • Par La Rédaction • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La Fédération française des Centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles a mis en place en janvier dernier un numéro vert national destiné aux personnes attirées sexuellement par les enfants…

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le service téléphonique d’orientation et de prévention (STOP) a été lancé en novembre 2019, d’abord à titre expérimental dans cinq, puis sept régions, avant de s’étendre sur tout le territoire. Il s’agit d’un dispositif d’évaluation et d’orientation des personnes attirées sexuellement par les enfants. Il s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants présenté le 20 novembre 2019 par Adrien Taquet, alors secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance. Il est l’un des piliers du « Pacte pour l’enfance ».

Un peu plus de 250 personnes – dont une femme : la pédophilie est essentiellement masculine –ont appelé le numéro pendant la période d’expérimentation, certains – mais pas la majorité –avaient consommé ou consomment des images ...