L’association qui éveille le football à l’écologie

Développement durable

Publié le 19/04/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Clubs, joueurs, collectivités : en seulement deux ans d’existence, l’association Football Ecologie France (FEF) s’est positionnée sur l’accompagnement du football amateur et professionnel vers la transition écologique. Illustrations concrètes à l’appui…

C’est la rencontre entre un monde et un concept qui se croisaient trop peu : le football et le développement durable. Née en juillet 2019, l’association Football Ecologie France (FEF) prend la forme « d’un mouvement citoyen, dans une discipline sportive qui était plutôt frileuse sur ces notions de transition écologique », constate Théo Fleurance, son unique salarié, responsable de l’antenne lyonnaise, l’une des 26 que compte déjà la structure en France. « Toutes sont animées par des bénévoles passionnés, qui ont une volonté farouche de sensibiliser le plus d’acteurs possible » : les clubs donc mais aussi les joueurs et joueuses et dirigeants.

Et même les collectivités : « lorsque nous accompagnons un club qui souhaite structurer une démarche écologique, nous sommes forcément en lien avec ...