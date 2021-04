[Entretien] DRAJES

Marie-Andrée Gauthier : « Etre les garants du fonctionnement collégial de la conférence régionale du sport »

Publié le 23/04/2021 • Par La Rédaction • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le 1er janvier 2021, les DRJSCS (directions régionales Jeunesse Sport et Cohésion Sociale) sont devenues des DRAJES (délégations régionales académiques Jeunesse Engagement et Sport). Celles-ci regroupent les missions jeunesse et sport au sein des rectorats de région académique. Marie-Andrée Gauthier est la déléguée régionale académique de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports en Bourgogne-Franche-Comté. Interview.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gouvernance

Réforme de l'Etat

Sport

Jacques Vergnes Président de Sports et territoires