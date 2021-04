Marchés publics : plus de pédagogie, moins de jargon

Commande publique

Publié le 16/04/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Les acheteurs cherchent à simplifier la tâche des entreprises et à leur donner envie de répondre à leurs marchés en créant un environnement plus favorable à tous les stades de la procédure, de la publicité à la constitution du dossier.

Entre PME et commande publique, la relation relève du paradoxe. Les entreprises se plaignent d’être à la portion congrue. Mais, en même temps, elles se tiennent à l’écart des marchés et refusent de postuler sous prétexte que la procédure est un vrai casse-tête. « Les patrons disent que les dés sont pipés, que c’est perdu d’avance. Mais la commande publique, c’est comme le Loto, si on ne tente pas, on ne gagne pas. A nous d’identifier où sont les freins et de les lever », résume Jean-Christophe Caroulle, directeur adjoint à la communauté urbaine de Dunkerque.

Visibilité des consultations

