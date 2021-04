Transition énergétique

Les pistes du Shift Project pour décarboner l’administration publique

Publié le 16/04/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

Fotolia acinquantadue

Le think tank "The Shift Project" a publié jeudi 16 avril un rapport intermédiaire pour "décarboner l’administration publique". Le but est de proposer une marche à suivre aux acteurs publics, qu'ils soient une école maternelle, un ministère ou une mairie, "pour être résilients face aux chocs climatiques et énergétiques".

