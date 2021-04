Le financement des transports publics dans l’impasse

Mobilités

Publié le 16/04/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Face à la baisse durable de la fréquentation et à une année 2021 remplie d’incertitudes, les collectivités tentent de boucler une équation financière difficile pour financer leurs réseaux de transports en commun. Les associations d’élus regrettent le manque de soutien de l’Etat.

« Les négociations avec le gouvernement sont au point mort ». L’inquiétude grandie au sein du Groupement des autorités organisatrices de transport (Gart). Après une année 2020 compliquée, marquée par des confinements à répétition et un effondrement de la fréquentation des réseaux de transports en commun, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) craignent de devoir éponger une année supplémentaire de pertes financières liées à la crise sanitaire. « Notre excédent du budget transport a disparu et nous ne sommes pas certains en 2021 de retrouver la croissance des années 2018-2019 », averti le président (LR) de Metz métropole, François Grosdidier. « En une année on est revenu 12 ans en arrière en nombre d’usagers », clame, de son côté, Marc Rovigo, le directeur du syndicat mixte des ...