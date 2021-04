La relance passe aussi par les vieilles pierres

Développement économique

Publié le 16/04/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Certaines communes misent sur la restauration de leur patrimoine dégradé pour relancer rapidement l'économie locale. L'Etat est sur la même longueur d'onde : dans son Plan de relance, il a fait une place aux monuments.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Qui aurait imaginé que le plan de relance de 2 milliards d’euros, présenté par le gouvernement en septembre 2020, irait se nicher jusque dans les vieilles pierres ? C’est pourtant le cas, puisque le patrimoine y trouve sa place à côté de secteurs hautement stratégiques, comme le numérique ou l’aéronautique.

Ainsi, 120 millions d’euros sont fléchés vers l’entretien et la restauration du patrimoine : 80 millions pour les cathédrales et 40 pour les monuments historiques appartenant aux collectivités et aux propriétaires privés. Deux catégories qui, selon les statistiques de l’Etat, possèdent environ 41 % des quelque 45 000 biens protégés. « Des biens, qui, pour un quart d’entre eux, sont soit en péril, soit en mauvais état. Les 40 millions d’euros sont donc très insuffisants », pointe Yann de ...

