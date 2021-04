Les offices du sport, ces illustres méconnus

Associations

Publié le 16/04/2021 • Par David Picot

Dans le paysage sportif français depuis longtemps, les offices (municipaux) du sport ne sont curieusement pas toujours bien identifiés, que ce soit par les associations sportives ou les collectivités. Comment se positionnent-ils ? Pour quelles missions ? Illustrations.

Ne les appelez plus Offices municipaux du sport (OMS) mais Offices du sport (OS). « C’est un enjeu de clarification », souligne David Guillouf, directeur national de la – toujours appelée – Fédération nationale des Offices… Municipaux du Sport (FNOMS) ! A ses yeux, « l’adjectif ‘municipal’ est de nature à semer le doute car il est généralement synonyme de rattachement à la collectivité. Or, ce n’est pas le cas d’un office ». En effet, ce dernier est un organisme indépendant de la municipalité. Il s’agit d’une association de loi 1901 qui est « complémentaire aux autres », résume-t-il. Et même au service des autres. La FNOMS le définit comme « une structure de concertation, de développement, et de mutualisation de moyens », qui fait par ailleurs des propositions en matière ...