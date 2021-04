Accueil

Même achevée, la gouvernance citoyenne a marqué les esprits à Saillans

Publié le 23/04/2021 • Par Clément Le Foll • dans : France, Innovations et Territoires

A la mairie de Saillans (26) de gauche à droite : Agnès Hatton (élue communautaire) , Vincent Beillard (maire), Annie Morin (première adjointe) et Fernand Karagiannis (conseiller) Jean Delmarty / Alpaca / Andia

En 2014, les habitants de Saillans ont gagné les élections. Une fois élus, ces novices de la politique ont impliqué les citoyens dans les décisions communales. Le but : créer du lien social entre habitants, les rendre acteurs de la vie communale et rompre avec la structure pyramidale maire - conseillers municipaux - citoyens. Des comités ont été mis en place pour associer les citoyens le désirant aux projets communaux, même les plus complexes.

