La croissance de plus d’un millier de « petites villes de demain » soutenue dès aujourd’hui

Développement local

Publié le 22/04/2021 • Par Clémence Villedieu

Le programme Petites villes de demain, annoncé en septembre dernier, accompagnera, jusqu’en 2026, des communes dans leurs projets de développement. Sont concernées les communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité. Avec les candidatures mutualisées, 1 600 communes sont sélectionnées. Des soutiens à l’ingénierie et des financements sur des thématiques ciblées sont proposés. Première étape, la signature de la convention d’adhésion.

Chiffres-clés 2,75 milliards d'euros pour financer les projets du programme Petites villes de demain et 250 000 euros pour l’ingénierie. C’est une première évaluation issue d’un partenariat entre l’Etat et la Banque des territoires, l’ANCT, l’Ademe et le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).

La Souterraine (5 300 hab.) lutte sans relâche pour la revitalisation de son centre et a enregistré une baisse de la vacance commerciale de 21,5 % à 11,7 % entre 2014 et 2020. Elle fait partie des 20 communes de la Creuse sélectionnées par Petites villes de demain. Lancé en septembre 2020 et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le programme déclinera, jusqu’en 2026, de l’ingénierie et des financements sur des thématiques préétablies pour « accompagner les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement ». Il vise les communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité. Avec les candidatures mutualisées, 1 600 communes sont sélectionnées.

Habillage des vitrines, bons d’achat, commerces éphémères… à La Souterraine, un grand nombre d’actions a déjà été mis en place. Le marché des producteurs a été recentralisé au cœur de la commune. Une Microfolie, musée virtuel, présenté en tête de chapitre des mesures du plan, existe depuis quelques mois et a drainé, entre deux confinements, pas moins de 4 000 visiteurs. Dans la deuxième ville la plus peuplée du département, les commerces qui s’installent bénéficient d’une prise en charge de la moitié de leur loyer durant trois ans. Ce soutien municipal concerne dix magasins.

Poumon économique

La Souterraine, qui se qualifie de « poumon économique » et dont l’activité repose, avant tout, sur l’agriculture, enregistre une diminution continue de sa démographie depuis dix ans. Et constate la fragilité de son activité ...