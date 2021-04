Accueil

Actualité

Actualité France

France L’AMF veut relancer la dynamique des communes nouvelles

Collectivités locales

L’AMF veut relancer la dynamique des communes nouvelles

Publié le 15/04/2021 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Fotolia

Une campagne de communication sera lancée en mai et juin, afin de faire connaître les expériences et bonnes pratiques des communes nouvelles et les partager avec les nouveaux élus municipaux qui souhaiteraient lancer un projet de fusion durant ce mandat.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Démocratie locale