Installation « poussive » des conférences régionales du sport

Les résultats d'une mission parlementaire flash sur la mise en place de la « déclinaison territoriale » de l'Agence nationale du sport révèlent des retards, des disparités en matière de représentativité des différents acteurs et des inquiétudes, notamment des associations sportives.

« Une installation tardive et disparate », « des débuts poussifs »… Ce constat sévère est dressé par les députés Michel Larive (Manche, LFI) et Bertrand Sorre (Ariège, LREM) à l’issue de leur mission flash d’évaluation de l’installation des instances de déclinaison territoriale de l’Agence nationale du sport (ANS). Une mission dont ils ont présenté les résultats le 14 avril en commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

Cette « déclinaison territoriale de l’ANS », qui doit être mise en place dans toutes les régions (1), consiste d’abord en une conférence régionale du sport. Son rôle : élaborer puis mettre en œuvre un projet sportif territorial sur la base d’un diagnostic. Cette instance doit ...