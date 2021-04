Transports publics

Les défis qui attendent la nouvelle autorité organisatrice lyonnaise

Publié le 15/04/2021 • Par Françoise Sigot • dans : actus experts technique, Régions

Pixabay

Le 1er janvier 2022, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral) deviendra un établissement public local (EPL). Il pilotera la gestion des transports à l’échelle de 263 communes. Le processus de création de cet EPL et de définition de sa gouvernance et de son offre est en cours.

